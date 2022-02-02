Более 30 спасателей боролись с пламенем пожара на Николаевской дороге в Одессе

1 февраля, в 00 часов 07 минут, в Службу спасения поступило сообщение о задымлении в подъезде жилого дома по улице Николаевская дорога, 311, в Суворовском районе Одессы.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области на своей странице в Facebook.

По прибытию отделения к месту вызова спасателями было установлено возгорание квартиры на последнем этаже 9-ти этажного жилого дома.

«Проезд к месту пожара был затруднён плотно припаркованными автомобилями», — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар в час ночи на площади 25 м2, эвакуировав по лестничным маршам 27 человек, в том числе 4 детей. Десять человек, в том числе один ребёнок были эвакуированы звеньями газодымозащитной службы. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб пока не установлены.

Как сообщала Одесса News, 30 января в Приморском районе Одессы на 1 этаже двухэтажного дома по улице Раскидайловской сгорела квартира.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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