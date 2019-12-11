Опознали ещё одну жертву пожара в одесском колледже

Опознана ещё одна жертва пожара в доме на Троицкой, 25 в Одессе. Это 48-летняя преподавательница Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Наталья Третьякова.

Об этом сообщила на сегодняшней сессии горсовета вице-мэр Светлана Бедрега.

По её словам, женщину опознали родственники.

Наталья Алексеевна Третьякова была заведующей отделением правового направления колледжа.

В отношении опознания других тел, «проводятся экспертизы ДНК, без этого родные отказываются хоронить своих погибших», — отметила Бедрега.

Таким образом, опознаны пять погибших при пожаре из 10 обнаруженных спасателями тел.

Как сообщала Одесса News, поиски погибших продолжаются круглосуточно.

Кстати. Семьи погибших получат от городского совета по 120 тысяч гривен. Пострадавшим, которые поступили в больницы с лёгкими травмами, выплатят по 20 тысяч, в состоянии средней тяжести – по 40 тысяч гривен, в тяжёлом – по 80 тысяч гривен.

Кабинет министров Украины на заседании 11 декабря решил выделить 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара и компенсацию семьям погибших.

Облсовет принял решение выделить материальную помощь семьям погибших в размере 2 млн 860 тысяч грн.

Облгосадминистрацией выделено 2,4 млн.гривен