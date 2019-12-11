Пожар в одесском колледже: поиски пропавших 4-х людей продолжаются днём и ночью

После пожара в одесском колледже на утро 11 декабря неизвестно местонахождение 4 человек, 6 найденных тел пока не удалось идентифицировать.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

Прибывший 10 декабря в Одессу первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что Нацполиция, ГСЧС, Нацгвардия, руководство города занимаются работой на месте пожара. «Эта работа не прекращается ни днём, ни ночью. По состоянию на данное время трагедия унесла жизни 12 человек».



Работники ГСЧС продолжают разбор завалов в сгоревшем доме одесского колледжа. На месте происшествия осуществлён разбор конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, убраны элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор, установлен автокран FAUN (с вылетом стрелы 65 м), проведено обрушение опасных конструкций на этажах с 6 по 3 слева и справа от арочного прохода, проводятся работы по расчистке колодца с 6 по 1 этаж у арки. Для проведения работ по расчистке от строительного мусора места проведения поисковых работ на 6 этаже задействован подъёмный кран ТЕРЕКС (60 тонн). Обследованы все подвальные помещения, из которых откачано около 400 м куб. воды.

Всего к работам привлечено 206 человек и 40 единиц техники, из них от ГСЧС 43 человека и 9 единиц техники, — говорится в сводке новостей Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, 4 декабря в 10 часов 12 минут в г. Одессе на третьем этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.



Видео: ГСЧС

Фото: Укринформ