На пожаре в доме по улице Мечникова в Одессе найдено тело женщины

20 июля в 04:03 поступило в Службу спасения сообщение о возгорании в квартире по улице Мечникова в Одессе.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию на место вызова установлено возгорание загромождённой мусором 2-х комнатной квартиры.

«В 04:17 пожар локализован и в 04:28 ликвидирован на площади 30 м2. В результате пожара погибла хозяйка квартиры 1957 г.р.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина пожара и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 3 единицы пожарной техники и 15 спасателей.

Как сообщала Одесса News, вечером 19 июля одесские спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате взрыва цистерны автомобильного бензовоза на территории морского торгового порта в городе Рени Измаильского района Одесской области.

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