В Ренийском порту взорвался бензовоз, один человек погиб

19 июля в 21.23 поступило сообщение о разгерметизации цистерны автомобильного бензовоза на территории морского торгового порта в городе Рени Измаильского района Одесской области.

Как информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, пожарные подразделения направлялись по повышенному номеру вызова.

«По прибытию на место вызова установлено возгорание 3-х автоцистерн с горюче-смазочными материалами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что усилиями 25 спасателей и 5 единиц техники в 22:00 пожар был локализован и в 22:48 ликвидирован на площади 600 квадратных метров.

«На месте пожара возле сгоревшей автоцистерны обнаружено тело погибшего мужчины. В результате пожара получил ожоги работник порта, гр-н 1978 г.р., который каретой СМП в тяжёлом состоянии, с 95% ожогами тела, госпитализирован в реанимационное отделение в Ренийскую больницу», — информируют спасатели.

Как сообщала Одесса News, 16 июля спасатели ГУ ГСЧСУ в Одесской области ликвидировали пожар на месте попадания российской ракеты Х-101, пущенной с самолёта Ту-95.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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