В доме на пр. Академика Глушко в Одессе произошёл пожар, сильно пострадал жилец

12 июня в 18:15 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире дома на проспекте Академика Глушко в Одессу, куда прибыли 8 спасателей на 3-х спецмашинах.

О происшествии сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию спасателями установлено возгорание матраса в квартире.

В 18:27 пожар был ликвидирован.

«На месте пожара был спасён пострадавший хозяин, 1977 года рождения, который в состоянии средней тяжести госпитализирован», — говорится в сообщении.

Причина пожара – неосторожность во время курения.

Ущерб устанавливается.

Одесса News информировала о пожаре 12 июня в швейном цеху в Пересыпском районе Одессы по улице Ширшова.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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