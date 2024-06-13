Теннисистка Даяна Ястремская стала 4-м спортсменом от Одессы на Олимпийских играх

По итогам обновлённого мирового рейтинга (на 10 июня) одесская теннисистка Даяна Ястремская вошла в число трёх украинских одиночниц, которые примут участие в Олимпийских играх.

Об этом сообщает Отделение НОК Украины в Одесской области.

Отмечается, что для участия в олимпийском теннисном турнире спортсмены в одиночном разряде должны входить в топ-56 рейтинга по состоянию на 10 июня, а также выполнить критерий матчей за сборную в неофициальном командном чемпионате мира – у женщин это Кубок Билли-Джин Кинг (минимум два матча на протяжении олимпийского цикла, один из которых в 2023 или в 2024 годах). В рейтинге одесситка заняла 27-е место (1712 очка) и провела 2 матча за сборную (2022 – США, 2023 – Нидерланды).

Также Даяна Ястремская может выступить в парном разряде – по одной из теннисисток, отобравшихся по мировому рейтингу (Марте Костюк, или Элине Светолиной).

Для Даяны это будет вторая Олимпиада. На Играх-2020 она проиграла в первом круге соревнований (и в одиночном, и в парном разрядах).

Для уроженки Одессы Элины Светолиной эта Олимпиада станет четвёртой. Высочайшее достижение – бронза Олимпийских игр-2020.

Соревнования теннисистов на Олимпиаде в Париже пройдут с 27 июля по 4 августа.

Одесса News информировала, что ранее на Олимпийские игры-2024 отобрались: мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко (тренер — Николай Мильчев), завоевавшая лицензию ещё в сентябре 2022-го, саблистки Елена Кравацкая (тренеры – Александр Васютин, Виталий Васютин) и Алина Комащук (тренеры – Александр Васютин, Артём Скороход).

Среди претендентов на олимпийские лицензии ещё 4 спортсмена: скалолазание – Григорий Ильчишин, плавание – Вадим Науменко и Алексей Грабаров, лёгкая атлетика — Владислав Шепелев из Черноморска.

С 20 по 23 июня Григорий выступит во 2-м турнире олимпийского отбора (в Будапеште), пловцы – на чемпионате Европы (в Белграде). У Владислава – 28-30 июня запланированный чемпионат Украины – последний старт, на котором он может выполнить олимпийский норматив в тройном прыжке – 17,22 м (личный рекорд – 16,79 м).

В предварительном обзоре Алексея Грабарова не рассматривали среди претендентов, ведь его личный рекорд в профильном виде (400 м комплексом) почти на 8 секунд ниже олимпийского норматива (4.20,36 против 4.12,50).

Есть шансы попасть на Олимпиаду и у двух футболистов одесского «Черноморца» — Максима Брагару и Владимира Салюка — ждём окончательного объявления состава сборной Украины.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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