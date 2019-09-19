Ломаченко подписал контракт ещё на 4 года

Чемпион мира в лёгком весе, боксёр из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко подписал новый контракт с промоутерской компанией Top Rank.

Об этом сообщил Укринформ, ссылаясь на сайт The Athletic.

Льмечается, что по новому соглашению у Ломаченко остаются ещё 4 года обязательств, а его следующий большой бой запланирован в начале следующего года с победителем пары Ричард Комми — Теофимо Лопес.

Ранее Ломаченко неоднократно заявлял, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в лёгком весе, до статуса которого ему не хватает титула IBF. За последний Комми и Лопес сразятся 14 декабря.

В августе Ломаченко говорил, что задумается о завершении профессиональной карьеры боксёра в течение ближайших нескольких лет.

Как сообщала Одесса News, Ломаченко в августе стал чемпионом мира в лёгком весе по версии WBC. Он победил британца Люка Кэмпбелла согласно решению судей.