Бывший АТОвец ввёл киевлян на 5 часов тотального коллапса

18 сентября движение на мосту Метро в Киеве заблокировал злоумышленник. Он расстрелял полицейский дрон и угрожал взорвать мост. Полиция почти на 5 часов перекрыла движение автомобилей и поездов метро по мосту.

Станции Арсенальная, Днепр, Гидропарк и Левобережная были закрыты. На станции Крещатик, по словам очевидцев, наблюдалось огромное скопление пассажиров, которые пытались сесть в поезда, идущие в направлении станции Академгородок. Скопления пассажиров были и на станции Дворец Спорта по зелёной ветке. В столице были огромные автомобильные пробки. Метрополитен возобновил работу около 9 часов вечера.

Злоумышленник задержан. Им оказался бывший участник АТО, 42-летний Алексей Белько, выходец из аннексированного Крыма. Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу командования ССО, «мужчина, который вечером 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве, действительно ранее проходил службу по контракту в подразделении обеспечения командования Сил специальных операций». Известно также, что в июле 2019 года по приказу он был уволен со службы за невыполнение условий контракта. Алексей Белько недавно сдал в полицию килограмм взрывчатки и 88 патронов, которые, якобы нашёл случайно.

В спецоперации по задержанию злоумышленника на мосту Метро было задействовано около 300 правоохранителей.

В полиции задержание террориста с моста Метро назвали «блестящей операцией»,о чём в Facebook написал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

«Мужчину, который с оружием угрожал применить взрывчатку на столичном мосту Метро, задержали без единого выстрела. Это был действительно вызов и неоценимый экспириенс, с которым молодая Национальная полиция Украины справилась «на отлично», — сообщил Тракало.

Он перечислил подразделения, которые участвовали в этой операции: водная полиция, КОРД, авиаподдержка, патрульная полиция, кинологи, взрывотехники, криминалисты, психологи…

Gepostet von Iaroslav Trakalo am Mittwoch, 18. September 2019

«Блестящая спецоперация, во время которой все службы и подразделения МВД действовали чётко, слаженно, а главное выполнили свой долг — служить и защищать!», — подчеркнул Тракало.

Террористу с моста Метро может грозить пожизненное. «В настоящее время у нас возбуждено уголовное производство «Приготовление к совершению террористического акта». Это в зависимости от последствий ведёт даже к пожизненному заключению», — сказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Он также сказал, что задержанному будет оказана первая медицинская и психологическая помощь, а также будут проведены необходимые экспертизы. «Визуально и по общению он (задержанный — ред.), по моему мнению, что-то употреблял, и мы проведём экспертизу», — сообщил Крищенко.