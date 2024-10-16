СБУ обезвредила преступную группировку, терроризировавшую жителей Одессы

Служба безопасности продолжает системную борьбу с организованной преступностью, угрожающей государственной безопасности Украины в условиях войны. В результате спецоперации в Одессе нейтрализована криминальная группировка, которая терроризировала и пыталась запугать местных жителей.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

Отмечается, что злоумышленники совершали разбойные нападения на частные дома граждан и облагали «данью» местных предпринимателей. В случае отказа применяли психологическое давление, оказывали насилие и угрожали убийством, в том числе родственникам потерпевших.

«Деятельность преступной группы приводила к обострению криминогенной обстановки и расшатывала внутреннюю ситуацию в регионе. Непосредственное руководство группировкой осуществлял местный уголовник, состоящий в статусе так называемого «бродяги». Он действовал с разрешения «уголовных авторитетов», связанных с так называемым «сухумским кланом», — говорится в информации.

Сотрудники СБУ задокументировали, что участники группировки требовали от местного жителя – военнослужащего ВСУ 400 тысяч гривен несуществующего долга. В случае неуплаты они угрожали ему уничтожением имущества и физической расправой.

В ходе спецоперации оперативники спецслужбы задержали организатора и пятерых активных участников банды во время «выбивания» денег пытками и нанесения тяжких телесных повреждений потерпевшему.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъяты доказательства их противоправной деятельности.

В настоящее время шестерым задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершённое организованной группой).

Продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности других участников группировки. Также проверяются факты причастности группировки к совершению других резонансных преступлений в регионе.

Одесса News информировала о разоблачении в Одессе бывшего правоохранителя и его сообщника по факту вымогательства в период военного положения.

Фото: УСБУ в Одесской области/Facebook

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