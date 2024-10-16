Спикер ВМС ВСУ: «Флот РФ не может повлиять на ход боевых действий»

Флот страны-агрессора РФ сейчас не может влиять на ход боевых действий в Украине.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, трансляцию вёл канал «Ми – Україна».

Он рассказал, что в Чёрном море остаётся две подлодки – носители крылатых ракет, но сейчас их основной функционал – охрана пунктов базирования в Новороссийске (Краснодарский край РФ).

«В Азове по-прежнему вражеских кораблей не наблюдается – из-за опасений их потерять. Потому что Азовское море находится под огневым контролем ВМС ВСУ», – продолжил Плетенчук.

Отвечая на вопрос, какая часть флота РФ представляет реальную угрозу для Украины, он отметил: «Какая бы ни была степень готовности и количество единиц, повлиять на ход боевых действий на нашем театре это фактически не может».

«Даже несмотря на то, что некоторые единицы могли бы перебросить по внутренним водам, они этого делать не будут, потому что не могут справиться даже с теми единицами, которые у них остаются в Чёрном море, в Черноморском флоте, фактически парализованном в Азово-Черноморском регионе. Что касается других акваторий, как, например, Средиземноморья, то оттуда они сюда так же не могут попасть. Что касается Каспия, с которым у россиян есть соединяющий канал, то они его для этого сообщения не используют», – добавил спикер ВМС ВСУ.

Для справки. По данным управления стратегических коммуникаций ВСУ, до полномасштабного вторжения Черноморский флот РФ насчитывал 74 боевых корабля. Из них около трети уничтожили или повредили силы обороны Украины.

Одесса News информировала, что по данным Генштаба ВСУ, с начала войны уничтожены 28 кораблей/катеров и одна подлодка.

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