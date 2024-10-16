На берегу Кучурганского лимана пограничники задержали псевдодайвера

Ночью 14 октября в Одесской области во время патрулирования речного участка границы пограничники Подольского отряда заметили в воде неизвестного человека.

Им оказался 23-летний житель Донбасса, который собирался вплавь добраться до берега соседней Молдовы, — сообщает Госпогранслужба.

Чтобы план побега реализовался, за помощью мужчина обратился к знакомому пограничнику. Последний посоветовал предварительно приобрести гидрокостюм и спасательный круг, в который положить личные вещи, чтобы вплавь преодолеть лиман. За консультацию задержанный заплатил 300 долларов США, — говорится в сообщении.

«Однако на берегу лимана переодетого в гидрокостюм беглеца пограничники задержали ещё на старте погружения. И это, может быть, спасло ему жизнь, ведь ночью температура опустилась до +3-5, а воды – до +10-15», — информируют пограничники.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы».

Одесса News информировала, что 14 октября 2024 года полицейские совместно с пограничниками в Одесской области задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Фото: Госпогранслужба

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