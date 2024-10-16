Дело пожарных, тушивших пожар в одесском Доме профсоюзов 2 мая, развалилось

Окончательно разваливается дело одесских пожарных, которым инкриминировали оставление в опасности людей в горящем Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Киевский райсуд города освободил от уголовной ответственности бывшего заместителя главного спасателя области Виктора Губая в связи с истечением сроков давности, сообщает Думская.

После увольнения из ГУ ГСЧСУ в Одесской области полковник гражданской защиты работал начальником пожарного поезда на железной дороге.

Кроме Губая, в этом деле фигурирует бывший начальник ГУ ГСЧСУ, сын экс-мэра Одессы Владимир Боделан, руководитель дежурной смены оперативно-координационного центра Юрий Швиденко и помощник начальника дежурной смены Светлана Коева.

Следствие считает, что именно бездействие пожарных 2 мая 2014 года привело к массовой гибели людей в Доме профсоюзов. Находясь на Куликовом поле и наблюдая за развитием событий, Боделан-младший приказал подчинённым не направлять туда пожарно-спасательные подразделения. Последние послушались, выполнив заведомо преступный приказ. Первые пожарные машины прибыли к зданию только через 40 минут после начала пожара.

Дмитрий Боделан

Сам Боделан скрывается от правосудия с 2017 года. Некоторое время работал в Крыму на должности «начальника филиала федерального казённого учреждения «Центр стратегических исследований гражданской защиты МЧС РФ». При этом российский паспорт «пожарный» оформил себе ещё в 2010-м.

В 2023 году стало известно, что изменник назначен руководителем «представительства Херсонской области при правительстве РФ». Он находится в розыске, дело выделено в отдельное производство.

«Чем сейчас занимается Юрий Швыденко, неизвестно, а Коева продолжает трудиться на той же должности. Их, по всей видимости, освободят от ответственности на том же основании, что и Губая, уже в ноябре», — предполагает Думская.

Дело пожарных рассматривалось с 2015 года. В 2022-м производство приостановили в связи с мобилизацией защитника обвиняемых. Возобновили рассмотрение летом 2024 года.

Служба безопасности Украины считает, что тогда был сорван сценарий по «донбассизации Одессы» и превращению её ещё в один очаг настоящих боевых действий.

Одесса News информировала, что 2 мая 2014 года в Одессе вспыхнули массовые беспорядки, спровоцированные пророссийскими организациями, которые решили сорвать мирный марш за единство Украины. Столкновения развернулись сначала в центре города, на Дерибасовской, Преображенской и Греческой, а потом на Куликовом поле. В результате погибло 48 человек, из которых 42 стали жертвами пожара в Доме профсоюзов на Куликовом. По итогам случившегося было открыто множество уголовных производств, ни одно из которых толком довести до конца не удалось.

Бывший заместитель руководителя Главного управления МВД Украины в Одесской области – начальник милиции общественной безопасности Дмитрий Фучеджи обвинялся в организации массовых беспорядков и злоупотреблении служебным положением, что привело к трагическим последствиям, в пособничестве в захвате зданий государственных органов и вмешательстве в деятельность других работников правоохранительных органов.

По данным следствия, в мае 2014 года Фучеджи скрылся в Приднестровье, откуда переехал на постоянное место жительства в Россию. В 2017 году получил российское гражданство.

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