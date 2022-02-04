Более 40 пожарных тушили огонь, охвативший одесский ТЦ»Мегадом»

3 февраля в 21:43 в Службу спасения поступило сообщение о задымлении в двухэтажном здании торгового центра «Мегадом» по улице Толбухина в Одессе.

Об этом сообщило на своей странице в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что подразделения спасателей в количестве 41 человека на 11 машинах спецтехники были автоматически направлены по повышенному номеру вызова.

По прибытию спасателями было установлено возгорание электрообогревателя, что и стало вероятной причиной пожара. Сгорело имущество в бытовом помещении на первом этаже.

В 22:03 пожар был ликвидирован на площади 10 м2.

Как сообщала Одесса News, 2 февраля в Малиновском районе Одессы, по улице Академика Филатова, возник пожар в квартире жилого дома. Были пострадавшие.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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