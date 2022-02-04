Итальянский пианист и композитор Маурицио Биньоне выступит с концертом в Одессе

Итальянский пианист и композитор Маурицио Биньоне 21 мая выступит с концертом в Одессе.Концерт состоится 21 мая 2022 года в Большом зале Филармонии.Маурицио Биньоне считается одним из интереснейших артистов современной сцены, его музыка исполняется в самых значительных концертных залах мира, от США до Китая, от Европы до Австралии.https://youtu.be/Sp7QUd1JIjsВ 2022 году Маурицио Биньоне отправится в турне с сольным концертом под названием «Внутренние отражения», который написал в течение трёх месяцев изоляции в Италии. Билеты можно купить здесь.Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Поделиться ссылкой: Telegram

Facebook

Twitter

Печать

