Откройте для себя новое окно в мир — украинский новостной сайт Novyny.LIVE

Информация – важнейшая составляющая жизни современных людей. Получая актуальные данные о конкретных событиях, у человека будет развиваться критическое мышление и возможность как-то действовать, если новость прямо или косвенно относится к нему. Век информационных технологий упрощает восприятие информации. Нет необходимости покупать газеты и журналы, чтобы в очередной вечер или утром прочитать о чём-либо. Ведь есть Novyny.LIVE

Доступ к интернету открывает доступ к сайтам, а там, в свою очередь, формируется поток актуальных информационных поводов. Отдельно можно читать одесские новости, актуальные события столицы Украины, происшествия на Западе или Востоке, обзоры, пресс-релизы и многое другое. Над созданием материалов работают профессиональные журналисты, дополняя новость инфографикой, видео, картинками или профессиональной аналитикой.

Разнообразие новостей

Информация разделяется на категории и каждая из них – это определённый набор новостей:

политика;

здоровье;

спорт;

культура;

техно;

экономика;

регионы и т.д.

Практически все разделы обновляются ежеминутно, поэтому посетители и постоянные пользователи будут в курсе событий. На главной странице отображаются только что добавленные и наиболее актуальные новости. Есть информация относительно заболеваемости Covid-19, актуальный курс доллара, погода в выбранном городе и даже показатель заторов.

Желающие могут подписаться на Telegram-канал для ускоренного получения актуальных новостей. Данные из канала дублируются на основном портале. Каждую новость можно прокомментировать и оценить, воспользовавшись соответствующим функционалом.

Преимущества новостного портала

За считанные минуты пользователи могут отыскать актуальные новости, полезные данные, видео, картинки и многое другое. Благодаря регистрации удастся комментировать события и вступать в дискуссии, отстаивая свою точку зрения. Создаётся круг общения и простой информационный портал превращается в социальную сеть.

Желающие могут не только читать о новых событиях, но и перейти на соответствующую страницу с прямой трансляцией. Прямой эфир ведётся на YouTube, где есть возможность общаться, ставить лайки и оставлять комментарии под видео.

На сайте всегда удастся найти ответы на актуальные вопросы. Имеется встроенная система поиска, где по ключевому слову удастся отыскать как конкретную новость, так и полноценную рубрику. Подписка на обновления позволит своевременно получать новую информацию, как из всех категорий, так и конкретной рубрики.

Качество и достоверность новостей

Журналисты используют проверенные источники информации, гарантируя публикацию того, что соответствует действительности. Многие новости дополняются инфографикой, интересными видео и сравнительными картинками. Это упрощает восприятие информации, особенно если что-то нужно представить наглядно, особенно, что касается экономики и финансов. Новости доступны на украинском и русском языках.

Источник информации – novyny.live