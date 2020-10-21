В Овидиопольском районе бросили «коктейль Молотова» в окно местного издания

Полицейские расследуют обстоятельства поджога редакции местного издания «Альтернатива.орг».

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

«В офис местной газеты, разбив окно, ночью бросили бутылку с горючим веществом. В результате пожара никто не пострадал. Огнём повреждены только мебель и оргтехника», — говорится в сообщении.



На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС и полицейские. Сведения правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются.

По словам главного редактора издания Романа Варшанидзе, поджигатели разбили окно и бросили «коктейль Молотова» в редакцию. В помещении обгорела мебель и пол. Соседи успели потушить пламя до приезда спасателей, техника и компьютеры не пострадали.



Как сообщала Одесса News, на главного редактора издания «Альтернатива.орг» Романа Варшанидзе 17 октября было совершено нападение во время проведения им съёмок на встрече с кандидатом на пост председателя Великодолинского поссовета Юрием Никитинским.

Фото: Нацполиция, НСЖУ