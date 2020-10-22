В Одесской области совершили покушение на кандидата в депутаты от «Батькивщины»

В Одесской области взрывом повредило автомобиль, в котором ехал кандидат в депутаты местного совета, директор охранной компании «Самсон» Андрей Бабенко.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сообщение о взрыве полицейские получили 21 октября. По данным правоохранителей, в результате взрыва пострадал владелец охранной компании – кандидат в депутаты Раздельнянского местного совета. Его с телесными повреждениями госпитализировали.

На время работы взрывотехнической службы движение на участке трассы Одесса–Кучурган было временно приостановлено.



Отмечается, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, к нему причастных. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст.15 и п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



По данным «Думской», Бабенко, кроме местного совета, также баллотируется в Одесский областной совет от партии «Батькивщина».

«Мы ехали на встречу с избирателями, и прямо по дороге произошёл взрыв, всю машину просто порвало осколками, там были и куски металла, и шарики», – рассказал помощник кандидата Богдан, который также находился в авто.



На данный момент известно, что сработало взрывное устройство небольшой мощности, установленное возле дороги. Поражающий элемент — металлические шарики. Один из них и попал в голову кандидата.



Как сообщала Одесса News, днями в окна редакции овидиопольского издания «Альтернатива.орг» неизвестными была брошена бутылка с «коктейлем Молотова». Помещению и оргтехнике причинён значительный ущерб. Ранее был избит главный редактор этого издания.

Фото: Нацполиция, Думская

Видео: Нацполиция