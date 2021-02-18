В Одессе закрыли шесть подпольных игорных клубов и готовят к открытию казино

В Одессе правоохранители закрыли ещё шесть подпольных игорных клубов — четыре в Приморском и по одному в Киевском и Суворовском районах города.

По сообщению Нацполиции в Одесской области, во избежание ответственности и конспирации все заведения вели свою деятельность за закрытыми дверями.

Из помещений полицейские изъяли около двухсот единиц компьютерного оборудования, которое использовалось для предоставления клиентам услуг, а также деньги и другие вещественные доказательства.

Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках производств, начатых по ч.1 ст.203-2 Уголовного кодекса Украины. Лиц, причастных к незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, сейчас устанавливают. Им грозит наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч тысяч гривен с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком на один год.

В то же время Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей постановила выдать разрешение на открытие казино в одесском отеле «Гагарин», что на Гагаринском плато. Комиссия признала пригодными для размещения казино помещения, расположенные на первом, а также на седьмом этаже отеля.

Таким образом, отель «Гагарин» станет первым одесским отелем, получившим возможность открыть казино в своих стенах.

В настоящее время разрешения на открытие казино получили киевские отели «Турист», «Рудь», «Лыбидь» и «Опера», львовские «Львов» и «Франция», отель «Харьков» в Харькове, отель «Украина» в Ровно и «Сити парк» в Белой Церкви.

Кстати. Отель «Гагарин» в равных долях принадлежит одесскому бизнесмену Анатолию Чабану (ему также принадлежит банкетный дом «Ренессанс» и торговый центр «Гагарин плаза») и депутату горсовета от «Доверяй делам» Василию Шкрябаю. Доля последнего в бизнесе оформлена на его сына Евгения Шкрябая и мать Валентину Бойчук через ООО «Доверие и инвестиции».

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