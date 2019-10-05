Одесский госуниверситет ВД возглавил первый зам Нацполиции Украины

Ректором Одесского госуниверситета внутренних дел назначен Вячеслав Аброськин, который до недавнего времени занимал должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины – начальника уголовной полиции.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

«4 октября, приказом МВД Украины № 952, ректором Одесского государственного университета внутренних дел назначен Вячеслав Аброськин, который до недавнего времени занимал должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины – начальника уголовной полиции. Представил нового руководителя учреждения высшего образования первый заместитель Министра внутренних дел Украины Сергей Яровой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Яровой поблагодарил бывшего ректора, занимавшего эту должность с февраля 2016 года, Ивана Катеринчука за плодотворную работу и значительные достижения в развитии университета, а также отметил высокий профессиональный уровень научно-педагогического состава вуза.