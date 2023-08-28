Полиция устанавливает обстоятельства гибели лифтёра в Одессе

О трагическом событии, которое произошло 27 августа около 12 часов дня в одном из многоэтажных домов на улице Екатериненской в Одессе, в правоохранительные органы сообщила служба «103».

Как информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области, полицейские установили, что 47-летний мастер получил несовместимые с жизнью телесные повреждения, когда проводил работы по устранению технических неисправностей лифта.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области задержан правоохранитель, который 16 августа 2023 года переехал пенсионерку в городе Белгород-Днестровский, в результате чего женщина скончалась в больнице.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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