Два юнца в Одесской области подожгли полицейскую машину

Событие произошло этой ночью в Раздельной Одесской области.

Злоумышленники облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли служебный автомобиль правоохранителей, припаркованный на стоянке возле админздания.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что пожар сразу обнаружили и потушили сотрудники полиции. Люди не пострадали.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий уже через час полицейские установили поджигателей, которыми оказались двое односельчан из Раздельнянской общины. Выяснено, что через один из мессенджеров с 19-летним парнем связался неизвестный «куратор», и предложил ему за вознаграждение сжечь спецтранспорт полиции. Такие видео затем в российских медиа выдаются как действия якобы подполья и призваны дискредитировать Силы безопасности и обороны Украины, в которые входит и Национальная полиция», — говорится в сообщении.

Установлено, что юноша нигде не учится и не работает, поэтому на предложение сразу согласился и подыскал себе среди знакомых 17-летнего сообщника. Они приобрели горюче-смазочные материалы, разведали обстановку возле парковки и автомобиля, а ночью совершили поджог, который сняли на видео как доказательство выполненной по заказу работы.

«Видеоотчёт» злоумышленники отправили так называемому куратору, от которого ожидали денег. Впрочем, вознаграждения они так и не получили. В то же время их задержали полицейские.

С места поджога и у молодых людей полицейские изъяли бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, телефоны и другие вещи, имеющие доказательное значение в деле.

Правонарушителей задержали в процессуальном порядке.

Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. За поджог автомобиля, совершённый по предварительному сговору, ребятам теперь грозит до 10 лет заключения.

Следствие продолжается.

Одесса News информировала о задержании в Одесской области группы молодых людей, которые по заказу россиян поджигали релейные шкафы железной дороги.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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