Семейное торжество в Одессе завершилось поножовщиной

Ночью 2 августа на улице Академика Заболотного злоумышленник ударил 43-летнего родственника ножом в шею.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что всё произошло возле развлекательного заведения, в котором семья праздновала семейное торжество. Некоторые из приглашённых начал ругаться. Правонарушитель вмешался в потасовку, которую устроили его отец с братом жены, и ударил последнего ножом.

«Пострадавшего в тяжёлом состоянии забрала «скорая», — говорится в полицейском сообщении.

Злоумышленника патруль задержал на месте происшествия. Следователи квалифицировали действия 34-летнего мужчины как покушение на убийство.

Пока ещё фигуранту не выбрали меру пресечения, он будет находиться в изоляторе временного содержания. За покушение на убийство ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года полицейские задержали жителя Одессы по подозрению в умышленном убийстве своего арендодателя.

Фото: отдел полиции №3 ОРУП №1

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