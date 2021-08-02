Уютный винный магазин в центре Одессы приглашает насладиться отменными напитками

Есть ли у нас для Вас приятная новость? А таки есть!

В самом сердце Одессы открылся уютный, но с мощным выбором, винный магазин — в переулке Чайковского, проходящем от славной прогулками улицы Екатерининской, вдоль знаменитого Оперного театра до места, где начинается Пушкинская.

Магазин появился благодаря работе Славы Марьяновского, Wine in Side и Таис Дистрибьюшн.

Здесь представлен впечатляющий, вызывающий радость сердца и кошелька выбор украинского вина — вина Шабо, марок Колонист, Тинта, Одессос, Бейкушем, Чизай, Князь Трубецкой, Аист, Гулиев. То есть, почти все интересные для ценителя торговые марки. Почему почти? Потому, на радость всем нам, этот сегмент рынка не стоит на месте. Но в магазине следят за ним и предлагают делать это вместе.

Кстати, посетив магазин, вы можете записаться на тур в одну из этих виноделен, увидеть, как рождается благородный напиток, продегустировать его в самом месте его рождения.

Кроме этого, есть замечательный ассортимент вин Старого и Нового Света, вина оранжевые, вина розовые, вина красные, белые, сухие, сладкие, мощные хересы из Испании, знаменитые портвейны из Португалии, немецкий Рислинг, лёгкие и пьянящие итальянские вина и многое другое.



Есть что предложить и любителям крепких напитков — односолодовые виски из Шотландии, Ирландии, Японии, Индии. Ещё есть бурбон, ром, коньяк и арманьяк.

Видимо, уже устали читать? — Так приходите сюда отдохнуть! Кстати, в магазине есть такая услуга — Вы можете купить бутылку вина, оплатить пробковый сбор — а за это вам откроют бутылку, дадут бокал, стол, стул и пожелают приятного отдыха.

Представляете, вдоль, но чуть в стороне, идут гуляющие туристы, а Вы сидите в самом сердце этого замечательного южного города с богатой историей и наслаждаетесь отличным напитком…