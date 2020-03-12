В Одессе 1 апреля планируется LINKIN PARK TRIBUTE SHOW

LINKIN PARK TRIBUTE SHOW состоится в Одессе 1 апреля в областной филармонии.

Rain Drops Band в сопровождении симфонического оркестра «Black sea orchestra» для любителей рок музыки.

Дань уважения и день памяти легендарному вокалисту Честеру Беннингтону, голос и песни которого надолго останутся в памяти всех ценителей жанра и самой группы. Атмосферу и энергетику оригинального состава Linkin Park создают горячие и талантливые ребята из группы RAIN DROPS, для которых честь играть эту музыку.

Также приятным сюрпризом для гостей будет то, что на разогреве будет 30SECONDS TO MARS tribute, в исполнении всё тех же Rain Drops.

Трибьют сразу 2-х топовых групп на одной сцене, такого ещё не было! Окунись в атмосферу безумного драйва, мощнейшей энергетики и идеального звучания рок музыки.

Дата и время: 1 апреля, 19:00



Цена билетов от 200 до 670 гривен. Их можно купить здесь.