Оперный театр проведёт гала-концерт артистов балета памяти Чайковского

25 октября на сцене Одесского театра оперы и балета пройдёт гала-концерт артистов балета (посвящение Петру Ильичу Чайковскому).

В программе фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Спящая Красавица», «Щелкунчик»

Принимают участие: заслуженная артистка Украины Елена Добрянская, Александра Воробьёва, Лариса Грицай,

Наталья Ивасенко, Наталья Куш, Станислав Варанкин, Даниил Пащук, Руслан Талипов, Виктор Томашек, Дмитрий Шарай.

Продолжительность: 1 час (исполняется без антракта).

Начало в 18:30.

Цена билетов от 40 до 300 гривен. Их можно купить здесь.