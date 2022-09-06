В Одесском музее западного и восточного искусства расскажут о гениальном тосканце

Пьеро делла Франческа — великий художник и великий математик Ренессанса, период Кватроченто.

При жизни получил титул «Монарх живописи.» Создал гениальные фрески и ряд станковых живописных портретов. Являлся образцом для следующих мастеров Чиквиченто. Предсказал идеи будущих импрессионистов в трактовке света и цвета в живописи.

И, как это часто бывает, в последующие века был забыт, многие его работы погибли, а некоторые приписывали другим именам.

Но в ХХ веке гениальный тосканец был вновь открыт и нашёл законное место в Пантеоне Славы человеческого гения.

Лекция о великом художнике 10 сентября в Одесском музее западного и восточного искусства. Лектор — Сергей Ильин.

Начало в 16 часов.

Билет стоимостью 100 грн. Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный.

Адрес: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod