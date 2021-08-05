Сын Эллы Фицджеральд выступит в Одессе с джазовым концертом

7 августа в летней резиденции одесского джазового вайба состоится Big Jazz Party!

Наш долгожданный гость — Рэй Браун Младший, американский вокалист и музыкант, сын известной джазовой пары Эллы Фицджеральд и Рэя Брауна, носитель уникальных музыкальных традиций и обладатель яркой манеры исполнения с потрясающим бархатным голосом.

Событие пройдёт в летнем театре Gorsad, специально для которого Рэй составил программу из своих летних, романтичных и танцевальных композиций. Рэй споёт настоящий соул и фанк, а танцевать вы будете под искромётный американский джаз!

Вместе с лучшими музыкантами и прекрасной DJ Настей Белкиной приглашаем раскрасить лето новыми музыкальными знакомствами и окунуться в атмосферу летнего веселья, танцев, блюза и шампанского!

Мировая звезда Рэй Браун Джуниор выступит в первую августовскую субботу перед одесситами и гостями города в Летнем театре «Городской сад».

Стоимость билетов от 300 до 1990 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 19:00.

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