На старый Новый год в Одессе покажут мюзикл №1 в Украине

Подарите себе 13 января незабываемый вечер в последний день новогодних праздников и наслаждение от мюзикла №1 в Украине, который пройдёт в одесском концерт-холле «Сады Победы».

Мюзикл «DIVKA» — это новый мир, эпатажный и немного мистический! Это сказка, где всё кажется знакомым, но ощущается совсем по-другому. Это место, где потерялись пространство и время. Это музыка, где народное звучание переплетается с современной музыкой и аранжировками.

После просмотра мюзикла Вы не сможете сказать: «мы это уже видели, мы это уже слышали», нет …

Но и забыть вы тоже не сможете …

Откройте для себя завесу тайны, красоты и эпатажа!



Мюзикл «DIVKA» от театра Алексея Коломийцева!

Мюзикл в 2 действиях, продолжительность спектакля — 1 час 50 мин.

Либретто, музыка, постановка — Алексей Коломийцев (по мотивам пьесы И. Котляревского «Наталка Полтавка»).

Начало в 20 часов.

Билеты от 150 до 550 гривен можно купить здесь.