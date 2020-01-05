В Украине увеличили размер соцпомощи для семей с приёмными детьми

С 1 января 2020 года повышаются размеры государственной социальной помощи для поддержки детей-сирот, детей, лишённых родительской опеки, которые воспитываются в патронатных, приёмных семьях, в детских домах семейного типа.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.

«С целью поддержки детей-сирот, детей, лишённых родительской опеки, которые воспитываются в патронатных, приёмных семьях, в детских домах семейного типа, с 1 января 2020 года повышены размеры государственной социальной помощи с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, а для детей с инвалидностью — с 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста», — сообщила чиновница.

Кроме того, по её словам, увеличивается и размер денежного обеспечения родителям-воспитателям и приёмным родителям с 70% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста за каждого ребёнка-воспитанника и каждого приёмного ребёнка до 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждого ребёнка-воспитанника и каждого приёмного ребенка.

Соколовская отметила, что средства на повышение указанных инициатив заложены Министерством социальной политики в государственном бюджете на 2020 год.