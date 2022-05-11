Одесса получила гуманитарный груз от Детского фонда ООН ЮНИСЕФ

Одесса получила гуманитарный груз от Представительства детского фонда ООН UNICEF.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» городского совета.

Отмечается, что большое количество средств детской гигиены направлены в гуманитарный штаб для дальнейшего распределения нуждающимся.

«Несколько лет назад по инициативе и при поддержке Одесского городского головы Геннадия Труханова Одесса стала городом-кандидатом на почётное звание «Громада, дружественная к детям и молодёжи», что сегодня даёт конкретные результаты», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года при содействии Временного поверенного в делах Латвийской Республики в Украине господина Эдвинса Северса и Почётного консула Латвийской Республики в Одессе Олега Веретенникова получена большая партия продуктов питания длительного хранения, в том числе детское питание.

Фото: «Одесса»

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