В Одессе работает миссия ЮНЕСКО

Миссия ЮНЕСКО ООН проводит в Одессе предварительную оценку ущерба, причинённого культурным памятникам города во врем явражеских ракетно-дроновых ударов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что членами миссии уже внесено в перечень повреждённых в Одессе памятников 8 объектов:

Одесский художественный музей,

Одесский археологический музей,

Музей морского флота,

Одесский литературный музей,

Церковь Святого Николая,

Спасо-Преображенский собор,

жилой дом Чижевича,

жилой дом Соломос.

Работа миссии в Одессе продолжается.

Кстати. По состоянию на 26 июля 2023 года ЮНЕСКО подтвердила повреждение с 24 февраля 2022 года 274 объектов в Украине – 117 религиозных, 27 музеев, 98 зданий, имеющих историческую и/или художественную ценность, 19 памятников, 12 библиотек, 1 архив.

Как сообщала Одесса News, 29 июля 2023 года в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для проведения комплексной оценки ущерба, нанесённого культурным и религиозным объектам города ракетными ударами, совершёнными врагом с 19 по 23 июля.

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