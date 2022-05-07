В Одессу прибыла гуманитарная помощь из Латвии

При содействии Временного поверенного в делах Латвийской Республики в Украине господина Эдвинса Северса и Почётного консула Латвийской Республики в Одессе Олега Веретенникова получена большая партия продуктов питания длительного хранения, в том числе детское питание.

Об этом собщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

«Благодаря вашей помощи, моральной поддержке и постоянной поставке гуманитарных грузов мы выстоим и обязательно победим!» — отметил и.о. заместителя городского головы Олег Брындак.

Как сообщала Одесса News, в мае в Одессу прибыл очередной гуманитарный конвой из Германии.

Видео: «Одесса»

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