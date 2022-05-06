Мэр Одессы принял очередной гуманитарный конвой из Германии

В Одессу прибыл очередной гуманитарный конвой из Германии.

Это стало возможным благодаря совместным усилиям мэра Одессы Геннадия Труханова, депутатов Одесского городского совета Василия Иеремии и Сергея Страшного, а также руководства и жителей немецких городов, — сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что часть груза будет отправлена в Житомир, Николаев и Харьков.

«Мы помогаем тем городам, которые находятся на передовой, это необходимо. Именно они принимают сегодня основной удар и отстаивают нашу страну», — отметил Геннадий Труханов.

Мэр Одессы поблагодарил руководителей и жителей европейских городов, которые постоянно находятся на связи и оперативно реагируют на потребности украинцев: «Спасибо огромное всем, кто сегодня помогает Украине и Одессе».

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года Одесса отправила Киеву 20 тонн продовольствия.

Видео: «Одесса»

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