Полиция разоблачила одесского мошенника, обогащавшегося на аренде жилья

В Одессе полицейские разоблачили 42-летнего горожанина, который мошенническим путём обогащался на аренде жилья.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, ухаживая за квартирой своей знакомой, которая на период войны выехала в более безопасное место, одессит решил немного подзаработать на этом денег и разместил на одном из интернет-сервисов объявления об аренде дома по привлекательно низкой цене.

«Злоумышленник демонстрировал жильё гражданам и получал от них предоплату, однако заселять не спешил, объясняя это необходимостью доукомплектовать квартиру бытовой техникой, после чего исчезал», — говорится в сообщении.

Обманутые жители из разных регионов, отчаявшись, начали обращаться за помощью в полицию.

Правоохранители быстро разыскали «предприимчивого» одессита и выяснили, что всего за несколько дней он успел обмануть пятерых граждан, взяв у них от 500 до 3000 гривен.

«У фигуранта изъяли часть полученных противоправным образом денег, несколько банковских и сим-карт, смартфон и ключ от помещения. В настоящее время ему инкриминируется совершение мошенничества, предусмотренного частью 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Это преступление карается штрафом от двух тысяч до трёх тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от двухсот до двухсот сорока часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трёх лет», — сообщили в Одесском районном управлении полиции №1.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года следователи сообщили о подозрении в мародёрстве шести мужчинам, проживавшим в одесском регионе.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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