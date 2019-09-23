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Одесская полиция задержала водителя фуры, по вине которого в ДТП погибло 9 человек

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Полиция задержала водителя грузовика, по вине которого 21 сентября в ДТП под Одессой погибли 9 человек.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

«В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи он был задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, масштабное ДТП произошло между сёлами Новая Долина и Прилиманское под Одессой. В результате столкновения маршрутки, переполненной людьми, и грузовика погибли девять человек, 4 пострадавших доставлены в больницу.

Видео: Нацполиция
Фото: Одесса News

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