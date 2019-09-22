После телефонного разговора Трампа с Зеленским разгорелся скандал

В США набирает обороты скандал после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Президента Трампа с «иностранным лидером», каким может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству.

Как отмечает Укринформ, его беспокоили отдельные высказывания Дональда Трампа, которые, согласно данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, являющегося прямым конкурентом Трампа на следующих выборах Президента США.

В пятницу издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Дональд Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Джо Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

«Президент Трамп во время телефонного разговора в июле неоднократно оказывал давление на Президента Украины, чтобы инициировать расследование против сына кандидата в президента от демократов Джо Байдена, по крайней мере восемь раз призывая Владимира Зеленского сотрудничать с его личным юристом Руди Джулиани в этом расследовании», — отмечается в публикации.

При этом приводится цитата одного из источников, которая объясняет просьбу Трампа.

«Он (глава Белого дома – ред.) сказал ему (президенту Зеленскому – ред.), что тот должен работать с Джулиани относительно Байдена и также, что люди в Вашингтоне хотели бы знать, правдивы ли эти утверждения (относительно сына экс-вице-президента)», — отметил источник.

В то же время, по словам собеседников, во время беседы не упоминалось об оборонной помощи США для Украины, которую Белый дом приостановил впоследствии, однако был вынужден возобновить после давления со стороны Конгресса США.

Перед выходом публикации WSJ Дональд Трамп неоднократно отрицал, что говорил о «неподходящих вещах» с иностранным лидером

Another Fake News story out there — It never ends! Virtually anytime I speak on the phone to a foreign leader, I understand that there may be many people listening from various U.S. agencies, not to mention those from the other country itself. No problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2019

Кроме того, в пятницу он прямо заявил журналистам в Белом доме, что не обсуждал никаких вопросов относительно Байдена с президентом Зеленским.



Тем временем, в четверг в Палате представителей Комитет по вопросам разведки провёл первые закрытые слушания по делу о возможном давлении со стороны Трампа на Зеленского, связанного с вероятным требованием открыть в Украине расследование против семьи Байдена. Слушания проводились с участием главного инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона и касались жалобы сотрудника разведки после телефонного разговора президентов Украины и США.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал вокруг его возможного давления на Украину, назвав это очередной выдумкой СМИ и «охотой на ведьм» в отношении Украины.

Об этом он написал в Twitter.

«Теперь, когда демократы и СМИ фейковых новостей «вылетели в трубу» со всеми своими схемами охоты на ведьм, они пытаются инициировать ещё одну, такую же смехотворную, как и предыдущие, назовём её «украинским охотой на ведьм», — заявил Трамп.

Вместе с тем, он не преминул задеть своего политического конкурента Джо Байдена, назвав его «сонным» Джо и заявив, что СМИ почему-то пытаются его защитить.

«Этого не удастся сделать!» — добавил нынешний глава Белого дома.

За сегодня это уже не первое сообщение Дональда Трампа относительно скандала вокруг его, якобы, попыток надавить на официальный Киев. В этот же день он озвучил свою версию событий относительно увольнения в 2016 году генпрокурора Украины Виктора Шокина, заявив, что это было сделано под давлением Джо Байдена, чтобы якобы свернуть расследование против его сына.

Позже издание The Washington Post сообщило, что адвокат Трампа Руди Джулиани по крайней мере пять раз общался с помощником Президента Украины Андреем Ермаком. По информации СМИ, Джулиани пытался убедить начать следствие против Байдена, намекнув, что это якобы поможет ускорить встречу президентов Украины и США. Тем временем, украинская сторона пока что публично не согласилась на это.

На следующей неделе запланирована первая встреча президентов Трампа и Зеленского в Нью-Йорке, во время работы 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Экс-вице-президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в злоупотреблении властью и призвал провести расследование против действующего главы Белого дома в связи с сообщениями, что он мог оказывать давление на власть в Украине.

Об этом Байден заявил в субботу в штате Айова в контексте своей президентской кампании, сообщило издание The Hill.

«В зависимости от того, что найдёт Палата представителей, ему (Дональду Трампу – ред.) может быть объявлен импичмент, но я не делаю никаких суждений сейчас. Палата представителей должна расследовать это», — заявил лидер гонки среди демократов.

Он подчеркнул, что действия Трампа выглядят как «чрезмерное злоупотребление властью».

Конгресс требует от администрации президента США предоставить стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

Об этом сообщает «Голос Америки».

С такой просьбой выступил Комитет по разведке Палаты представителей. Также известно, что сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур обратилась к Белому дому с подобным требованием.

«Пресса указывает, что жалоба подана представителем разведки, в рамках защиты для разоблачителей нарушений, относительно возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины», — говорится в заявлении Капюшон.

Сопредседатель поддержки Украины в США считает, что народ Украины заслуживает полной американской поддержки.

«Мы должны знать, насколько президент и его юрист Руди Джулиани используют вес международной политики США, включая задержки важной помощи, чтобы продвигать собственные узкие интересы», — добавила Капюшон.

Элизабет Уоррен, участница президентской гонки и конгрессвумен, призывает к началу импичмента Трампа.

«После отчёта Мюллера, Конгресс был обязан начать импичмент. За своё бездействие Конгресс стал соучастником недавних попыток Трампа получить иностранную поддержку, чтобы помочь ему на выборах США. Выполните свой конституционный долг и объявите импичмент президенту», — написала Уоррен в Twitter.