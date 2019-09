После телефонного разговора Трампа с Зеленским разгорелся скандал

В США набирает обороты скандал после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Президента Трампа с «иностранным лидером», каким может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству.

Как отмечает Укринформ, его беспокоили отдельные высказывания Дональда Трампа, которые, согласно данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, являющегося прямым конкурентом Трампа на следующих выборах Президента США.

В пятницу издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Дональд Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Джо Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

«Президент Трамп во время телефонного разговора в июле неоднократно оказывал давление на Президента Украины, чтобы инициировать расследование против сына кандидата в президента от демократов Джо Байдена, по крайней мере восемь раз призывая Владимира Зеленского сотрудничать с его личным юристом Руди Джулиани в этом расследовании», — отмечается в публикации.

При этом приводится цитата одного из источников, которая объясняет просьбу Трампа.

«Он (глава Белого дома – ред.) сказал ему (президенту Зеленскому – ред.), что тот должен работать с Джулиани относительно Байдена и также, что люди в Вашингтоне хотели бы знать, правдивы ли эти утверждения (относительно сына экс-вице-президента)», — отметил источник.

В то же время, по словам собеседников, во время беседы не упоминалось об оборонной помощи США для Украины, которую Белый дом приостановил впоследствии, однако был вынужден возобновить после давления со стороны Конгресса США.

Перед выходом публикации WSJ Дональд Трамп неоднократно отрицал, что говорил о «неподходящих вещах» с иностранным лидером

Another Fake News story out there — It never ends! Virtually anytime I speak on the phone to a foreign leader, I understand that there may be many people listening from various U.S. agencies, not to mention those from the other country itself. No problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2019