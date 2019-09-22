Крупнейший в истории Великобритании авианосец вышел в море

В Великобритании вышел в море для испытаний новый авианосец — самое большое судно подобного типа в истории британского флота.

Об этом говорится на сайте британского правительства, пишет Укринформ.

«Авианосец Prince of Wales, второй корабль типа Queen Elizabeth, отправился из шотландского Росайт, где достраивался на плаву, к северо-западному побережью Шотландии для ходовых испытаний», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после испытания корабль отправят в места приписки в Портсмуте, где его официально включат в состав Военно-морских сил Соединённого Королевства.

Строительство авианосца началось в 2011 году. В процессе построения Prince of Wales должен был претерпеть изменения — из-за экономии корабль планировалось переоборудовать в вертолётоносец, но потом военные от этих планов отказались.

Водоизмещение авианосца составляет 70,6 тысячи тонн при длине 280 метров и ширине 73 метров. Авианосец способен развивать скорость до 25 узлов, а дальность его хода составляет около 10 тысяч морских миль (около 18,5 тысячи километров). Авианосец может нести до 50 летательных аппаратов — истребителей F-35B Lightning II, противолодочных вертолётов Merlin и тяжёлых транспортных вертолётов Chinook.

Согласно планам министерства обороны Великобритании Prince of Wales войдёт в состав Королевских ВМС в конце 2019-начале 2020 года. В операциях британского флота новый корабль примет участие в 2021 году.