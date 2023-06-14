Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине для усиления ПВО

Правительство Великобритании анонсировало пакет военной помощи для Украины на сумму 92 млн фунтов (почти $116 миллионов) для повышения эффективности ПВО.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Отмечается, что оборудование будет закуплено для Украины в ближайшие месяцы через Международный фонд для Украины (IFU), чтобы усилить возможности ВСУ защищать свою критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и персонал на передовой.

Пакет включает в себя радары для защиты от невыборочных российских ударов, пушки и «значительное количество боеприпасов».

Кроме того, Великобритания внесла ещё 250 миллионов фунтов (314 миллионов долларов) в Международный фонд для Украины.

«IFU использует финансовые взносы международных партнёров для обеспечения приоритетной военной помощи для Украины. Это должно обеспечить непрерывную поставку помощи Украине до 2023 года и далее», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, по заявлению в июне 2023 года Премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Канада выделяет 500 млн канадских долл. (около 400 млн долл. США) на военную помощь Украине.

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