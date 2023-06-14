Прокуратура документирует последствия ракетных ударов по Одессе

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны вследствие ракетных обстрелов Одесской области 14 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, ночью, 14 июня 2023 года, вооружённые силы РФ, применяя запрещённые международным правом средства ведения войны, совершили ракетную атаку по Одессе. В результате обстрела три человека погибли и 13 получили множественные ранения, они госпитализированы.

«Осмотр продолжается, информация о пострадавших устанавливается. Существенные разрушения получили складские помещения торговой сети, бизнес-центр, многоэтажные дома жилого комплекса, а также учебное заведение, дома, торговые объекты и находившиеся рядом автомобили. Предварительно, обстрелы совершены ракетами типа «Калибр». На местах происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и сотрудники полиции, фиксирующие очередное военное преступление России», — говорится в сообщении прокуратуры.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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