Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер обратился к одесситам

После ночной 14 июня атаки российскими оккупантами Одессы председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер побывал на месте попадания вражеской ракеты и сделал заявление.

Об этом сообщается на странице ООГА в Facebook.

«Враг второй раз за неделю атаковал Одессу. Ночью, коварно и жёстко. Из акватории Чёрного моря страна-агрессор выпустила четыре крылатых ракеты «Калибр». Наши Силы противовоздушной обороны сбили три, но есть и попадания. К сожалению, погибли три человека, 13 ранены. В результате атаки повреждены жилищный комплекс, учебное заведение, бизнес-центр, кафе и магазины в центре города. Из-за этого шесть человек получили ранения. Это два охранника и жители соседнего дома», — написал глава ООГА.

Олег Кипер отметил, что одну из ракет российские боевики нацелили на складское помещение с продуктами питания одной из торговых сетей. Трое сотрудников склада погибли, семь получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди. Разрушены 1000 кв.м, 400 кв. м были охвачены огнём, пожар был ликвидирован. На месте работают все соответствующие службы.

«Последствия этой циничной атаки уточняются. Из-за работы следственных групп временно перекрыта часть движения транспорта по проспекту Шевченко — от проспекта Гагарина до улицы Пироговской. Враг в очередной раз испытывает Одессу. Российские террористы используют своё оружие против гражданских людей», — подчеркнул Олег Кипер.

Руководитель области выразил «искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Фото: ООГА, ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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