В Одессе задержали парня, снявшего и выложившего в сеть последствия обстрелов

В Одессе стражи порядка задержали парня, который снял и выложил в сеть последствия обстрелов минувшей ночью.

Об этом сообщил председатель Общественного совета при Одесской облгосадминистрации Сергей Братчук в Теlegram.

«СБУ задержала молодого человека, который снял и выложил в сеть «прилёт» в Одессе, а также вручили ему повестку», — написал Братчук.

Во время допроса задержанный искренне раскаялся в своём поступке и попросил прощения «у всего украинского народа».

Как сообщала Одесса News, из-за обстрела Одесской области в ночь на 19 июля медицинская помощь понадобилась десяти пострадавшим, среди которых – 9-летний мальчик.

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