В Одесской области разоблачили ещё четырёх поджигателей транспорта ВСУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией в Одесской области задержали четырёх вероятных поджигателей служебного транспорта ВСУ.

Об этом 13 сентября в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

Среди подозреваемых – два одессита, один житель Измаильского района и переселенец из Луганской области, трое из них – несовершеннолетние, отметили в украинской спецслужбе.

Как уточнили в Нацполиции, одному фигуранту – 21 год, остальным троим – по 16 лет.

По данным СБУ, задержанных подозревают в поджогах по заказу российских спецслужб, в поле зрения которых они попали в Telegram-каналах, когда искали «лёгкий заработок».

«Для выполнения враждебных задач фигуранты в разное время находили потенциальные «цели», а затем согласовывали их со своими российскими кураторами. После поджогов злоумышленники фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов и посылали «видеоотчёт» представителям российских спецслужб. По такому алгоритму фигуранты уничтожили шесть служебных автомобилей украинских защитников, но так и не получили обещанных денег от оккупантов», – говорится в сообщении СБУ.

Там добавили, что фигуранты задержаны «по горячим следам» в разных районах Одесской области. Им сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном повреждении имущества, которое совершили путём поджога (ч. 2 ст. 194 УКУ).

Им может грозить от восьми до 10 лет тюрьмы, добавили в СБУ.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года контрразведка Службы безопасности задержала действовавшего в Одесской области агента ФСБ, среди основных задач которого было совершение поджогов на объектах Сил обороны и Укрзализныци.

Фото: СБУ, Нацполиция в Одесской области

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