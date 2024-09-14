Где эта улица: что для Одессы имя Гео Шкурупия 

Гео Шкурупий – один из представителей украинского литературного авангарда, автор значительного количества поэтических и прозаических сборников.
Георгий Шкурупий так рассказывал о своём детстве: родился «на станции Бендеры, переехали на станцию Флорешты, далее на станцию Балта».
Его отец работал на железной дороге, а мать учительствовала. Мальчик рос грамотным и любознательным. Хотел попробовать всё, и ему всё удавалось.
Юноше было только 17 лет, когда появились его первые стихи и проза. Вместо длинного Георгия он избрал себе короткое и звучное – Гео.
В 19 лет вышел его первый сборник стихов «Психетозы», на обложке которого стояло: король футуропрерий Гео Шкурупий. А в 22 — первые прозаические сборники, два одновременно.
Кино стало видом искусства, покорившееся Гео Шкурупии вслед за поэзией и прозой. По его сценариям на Одесской кинофабрике, где он работал редактором и сценаристом, были созданы два кинофильма «Синий пакет» (1926 г.) режиссёра Фавста Лопатинского и «Спартак» (1926 г.).
Оба фильма, к сожалению, не сохранились.
Здесь, в Одессе, на берегу Чёрного моря Гео безумствовал от мечтаний и творческих замыслов, весь мир был перед ним.
О море!.. Нескінченна даль!..
Колиска бур і урагана,
землі кісток одвічний праль
та буйних мрій омана…
К сожалению, жизнь яркого талантливого художника была оборвана на взлёте. По обвинению в принадлежности к Киевской группе Организации Украинских Националистов в 1937 году 34-летний поэт был расстрелян советской властью.
В Одессе в честь Гео Шкурупия переименован переулок Уральский в Киевском районе города.
Одесса News информировала о переименовании улицы Ширшова в Одессе в честь архитектора Фёдора Нестурха, площади Льва Толстого в площадь «дедушки еврейской литературы» Менделе Мойхер-Сфорима, Минской улица в Хаджибейском районе города в улицу имени одесского дирижёра и композитора, чеха по происхождению, Иосифа Прибика.
Фото из открытых источников
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