В Одессе выступят «Дети Фиделя»

21 сентября в итальянском дворике Одесского Международного культурного центра UNION выступит популярная группа «Дети Фиделя».

Это будет вечер зажигательной музыки и удивительного настроения.

«Дети Фиделя», -популярный коллектив, обладающий самобытным стилем и исполняющий самые любимые хиты миллионов. Яркий, радостный концерт, зарядящий мощной энергетикой. Незабываемые и счастливые воспоминания, которые останутся с вами надолго.

Дети Фиделя – команда профессиональных музыкантов, известная своей неповторимой аранжировкой мировых хитов. Вы услышите композиции легендарных исполнителей, которых знают и любят миллионы. Зажигали сцену на концертах в Швейцарии, Италии, Испании, Германии, участники музыкальных фестивалей.

Билеты в фан-зону можно приобрести здесь. Фан зона — 500 грн.

Приходите к 19 часам.

Адрес: ул. Троицкая, 43. UNION. Italian Garden, 1-й этаж, вход через главные двери.

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