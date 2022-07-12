Одесский «Зелёный театр» проводит три ивента на разных локациях

В Зелёном театре решили прервать возникшую на протяжении войны паузу.

На 14 июля анонсировано 3 события, ни одно из которых не состоится в самом «Зелёном театре» из-за отсутствия бомбоубежища.

Локация — Пале-Рояль: 15:00-20:00 — выставка-ярмарка работ украинских иллюстраторов. Искусство о войне, о человечности и нашей новой реальности. Все вырученные средства пойдут на помощь нашим защитникам и защитницам

15:00-20:00 — выставка-ярмарка работ украинских иллюстраторов. Искусство о войне, о человечности и нашей новой реальности. Все вырученные средства пойдут на помощь нашим защитникам и защитницам Локация — концертный зал Urban Music Hall : 16:00 – выступление Сергея Жадана. Он будет читать и рассказывать нам о войне, о людях, о борьбе и возрождении украинской культуры. Вход на литературные чтения — от 100 гривен

: 16:00 – выступление Сергея Жадана. Он будет читать и рассказывать нам о войне, о людях, о борьбе и возрождении украинской культуры. Вход на литературные чтения — от 100 гривен Локация — Оперный театр: 18:00 – кинопоказ «Тени забытых предков» Сергея Параджанова. Билеты доступны по ссылке: //is.gd/LJEB4c. Стоимость: 200–400 гривен.

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