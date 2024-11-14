В Одесском музее западного и восточного искусства V биеннале «Море акварели»

До 27 ноября в выставочных залах Одесского музея западного и восточного искусств открыта масштабная всеукраинская и международная экспозиция – пятая биеннале «Море акварели».

В ней принимают участие 93 автора, в том числе из Германии, Италии, Канады, США, Китая.

В этот раз экспозиция получила больше пространства и экспонируется в трёх залах вместо двух, как было в прошлый раз.

Авторы представили акварели, выполненные в разных техниках. Сюжеты также разнообразны – пейзажи, флористика, анималистика, абстракции и портреты.

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