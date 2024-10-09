«А может, смерть это не конец?» — выставка Музея современного искусства Одессы

До 29 октября в Одесском музее западного и восточного искусства новый выставочный проект Музея современного искусства Одессы «А может, смерть это не конец?».

Выставка посвящена влиянию войны на украинское общество, в частности, на молодёжь, которая оказалась на пересечении потерь и неопределённости будущего. Война, продолжающаяся уже третий год, заставила многих потерять веру и даже надежду. Суровая реальность каждый день доказывает, что война не закончится завтра, через неделю и даже через год. Война коснётся каждого и никого не оставит непричастным.

Каждый из шести залов выставки — отдельный этап испытания эмоциями, которые необходимо прожить, чтобы добиться нового понимания реальности. Особый акцент – на молодом поколении, которое, вместо возможностей и свободы, получило войну. Молодое поколение осталось без света и надежды на него.

Выставка задаёт вопрос: можно ли найти новые смыслы и перспективы, погрузившись в темноту этих испытаний?

Проект приглашает зрителя к рефлексии над личным и общественным опытом войны, предлагая взгляд на горе и потери как неизбежные этапы пути восстановления.

Художники: Дмитрий Евсеев, Николай Лукин, Дарья Молокоедова, Оля Федорова и Сана Шахмурадова-Танская.

Адрес: Одесский музей западного и восточного искусства, ул. Итальянская, 9.

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