В Одессе знают количество оттенков серого

Шоу по мотивам бестселлера «50 оттенков серого» покажут в Одесском театре музкомедии 26 августа.

Взрослый спектакль — провокация фантазии и закрытой темы.

«Мы ориентировались на сюжет книги, в котором история студентки факультета английской литературы велась от первого лица. Мы покажем те тонкие моменты, которые не показали в известном фильме. Конечно, первичный сценарий был более близок к оригиналу, но в процессе репетиций спектакль стал жить своей жизнью», — говорит автор сценария Татьяна Гребенюк.

Хореографы-постановщики — Павел Ивлюшкин и Анна Боатенг. В постановке заняты одесские актёры: Олег Щербина, Анастасия Щербина, Оксана Сакара и Денис Бобов, а также шоу-балет «Le Grand». Сюжетной линии придаёт красочный тон необычное музыкальное сопровождение.

«Это очень честный спектакль о том, о чём нам не говорили в детстве».

Все смогут узнать пределы допустимого и грани приличия собственной фантазии.

В холле театра всех ожидает тематический перфоменс.

Начало в 19 часов.

Билеты можно купить здесь.