О большой любви искателей жемчуга к Лейле расскажет Одесский оперный

«Искатели жемчуга» — оперу Жоржа Бизе 28 февраля покажет одесский оперный театр.

Опера исполняется с одним антрактом.

Искатели жемчуга собрались, чтобы избрать нового вождя. Из всех юношей, честь стать им достаётся лучшему и опытному — Зурге. К ним подходит незнакомец. Зурга узнаёт в нём друга детства — Надира. Они не виделись много лет. Когда-то друзья встретили красавицу Лейлу, оба полюбили её, и чтобы не стать врагами, решили разойтись разными дорогами. Надир оставил родную землю и отправился в дальние странствия. И вот сейчас, утолив свою страсть и боль, он вернулся…



Приходите узнать, чем закончилась эта история к 18:30.

Цена билетов от 50 до 410 грн. Их можно купить здесь.